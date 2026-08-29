Por fin controlan y apagan incendio

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RIOVERDE.- Por fin el incendio del relleno sanitario ya fue controlado y confinado, luego de esta contingencia se dijo que se invertirán recurso para poder contener un incendio de este tipo en mejores condiciones.

El alcalde Arnulfo Urbiola Román, reconoció las condiciones que enfrentaron los bomberos y personal de Protección Civil para poder controlar y apagar el incendio el incendio en el relleno sanitario, que fue combatido durante una semana.

Señaló que debido a las condiciones del siniestro, la Segam les emitió algunas recomendaciones, es por ello que se tienen que invertir recursos para cumplir con estas peticiones.

Entre las medidas a aplicar está el que se deberán aplicar varias capas de tierra, así mismo se va a recubrir para que se selle los tubos de venteo, que deben de llevar para que no se acumule este gas.

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También es importante que la población separe la basura, porque mucha gente tira a la basura los contenedores de aerosol y con el calor explotan, lo que provocan los incendios, finalizó.