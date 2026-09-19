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Prepara iglesia católica Caminata Juvenil 2026

Será de Estación Catorce a Real de Catorce

Por Jesús Vázquez

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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Prepara iglesia católica Caminata Juvenil 2026
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      Matehuala.- Como cada año se llevará a cabo la Caminata Juvenil 2026 que organiza la Iglesia Católica, la cual se realizará este sábado partiendo de Estación Catorce con destino a Real de Catorce, se espera la participación de un gran número de jóvenes en esta tradicional caminata.

      La Iglesia católica prepara la Caminata Juvenil de Estación Catorce al Pueblo Mágico, una tradición que se ha logrado efectuar cada año y en la que participan no solamente jóvenes, sino también niños, personas adultas y hasta personas de la tercera edad que se unen a este movimiento, principalmente para celebrar a San Francisco de Asís y agradecerle por todas las bendiciones recibidas.

      Esta caminata se organiza con la finalidad de acercar a los jóvenes a Dios y a la Iglesia Católica, ya que en los últimos años se han ido perdiendo algunos valores cristianos y han disminuido los grupos juveniles religiosos. Cada vez son menos los jóvenes que acuden a la iglesia, por lo que esta actividad representa una manera de motivarlos a acercarse nuevamente a la fe y a la comunidad religiosa.

      Durante el recorrido, los participantes van cantando y rezando, creando un ambiente de convivencia y espiritualidad mientras avanzan hacia Real de Catorce. La caminata saldrá de Estación Catorce este sábado a las 6:00 de la mañana. 

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      A los participantes se les pide llevar suficiente agua y vestir de blanco para evitar, en la medida de lo posible afectaciones por las altas temperaturas.

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