Presentan programa de atención psiquiátrica a distancia

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CIUDAD DEL MAÍZ.- Fue presentado el proyecto de Modelo de Atención Primario de Psiquiatría a distancia, mediante el cual se busca es detectar trastornos depresivos en personas menores de 25 años de edad, para brindarles el apoyo que requieren y que puedan sanar.

La presidenta municipal Rosa Angélica Martínez, sostuvo una reunión con Lina Díaz, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el responsable del proyecto Héctor de los Santos.

Este programa de atención psiquiátrica es promovido por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y la Secretaria Nacional de Salud Pública.

Se acordó trabajar de manera coordinada para la implementación del programa. La finalidad es fortalecer la detección temprana y atención de trastornos depresivos en jóvenes de 15 a 25 años de edad de las comunidades.

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