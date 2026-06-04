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Presentan programa de atención psiquiátrica a distancia

Por Carmen Hernández

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Presentan programa de atención psiquiátrica a distancia
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      CIUDAD DEL MAÍZ.- Fue presentado el proyecto de Modelo de Atención Primario de Psiquiatría a distancia, mediante el cual se busca es detectar trastornos depresivos en personas menores de 25 años de edad, para brindarles el apoyo que requieren y que puedan sanar.

      La presidenta municipal Rosa Angélica Martínez, sostuvo una reunión con Lina Díaz, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el responsable del proyecto Héctor de los Santos. 

      Este programa de atención psiquiátrica es promovido por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y la Secretaria Nacional de Salud Pública. 

      Se acordó trabajar de manera coordinada para la implementación del programa.  La finalidad es fortalecer la detección temprana y atención de trastornos depresivos en jóvenes de 15 a 25 años de edad de las comunidades. 

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