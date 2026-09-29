Presentan programa Luz Roja en la UBR

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RIOVERDE.- Fue presentado el programa Luz Rosa, de prevención y lucha contra el cáncer de mama donde se dijo que en este año han perdido la vida 3 mujeres, en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) se llevó a cabo la rueda de prensa, donde estuvieron presentes el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Alejandro Lezama González, la presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) Karina Quintero Abigail Maldonado, Magdalena Díaz directora de Salud Municipal, Guadalupe Rodríguez, Ruth Reséndiz, entre otros.

Dieron a conocer que la campaña inicia con la Fotografía área de lazo rosa Boulevard Ferrocarrilero, 9 de octubre taller de decoración de sombrero, Plaza San Juan, 13 de octubre, taller de dinámica emocional en UBR a las 10 de la mañana.

No podría faltar el Mercadito Rosa del 15 al 17 de octubre en la plaza principal, donde se contará con módulos de prevención en la plaza principal, del 19 al 23 de octubre y el 12 de octubre una Jornada Rosa, platica de prevención, taller y clase de zumba en la comunidad de San José del Tapanco.

Al intervenir en jefe de la Jurisdicción dio a conocer que lamentablemente han perdido la vida 3 mujeres, hicieron un llamado a las mujeres a que se acerquen a los módulos para recibir atención y realizarse chequeos.

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