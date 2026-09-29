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Presentó Medina segundo informe de Gobierno

Por Redacción

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
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Presentó Medina segundo informe de Gobierno
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      CIUDAD VALLES.- Presentó su Segundo informe de Gobierno de su segunda administración David Medina Salazar en el que se habrían invertido 130 millones en 70 obras diferentes.

      En el salón José Vasconcelos del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Valles, el mandatario local ofreció un discurso en el que insistió en decir que él prefiere el trabajo de calle al trabajo de escritorio y expuso detalles de su vida familiar, a la que antepone a todos los demás rubros de su carrera dentro de la política.

      El formato del informe consistió en una bienvenida de la senadora Ruth González Silva, un vídeo explicativo y un mensaje final del alcalde para concluir el segundo año de su segunda administración, el quinto como Presidente municipal, en Ciudad Valles.

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