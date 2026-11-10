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Programa de salud a las comunidades

Estudiantes harán un diagnóstico de males que sufren ciudadanos

Por Carmen Hernández

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Programa de salud a las comunidades
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      RIOVERDE.- Durante el mes de noviembre estudiantes de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Media realizarán un diagnóstico de salud en familias de la comunidad de San Diego. 

      La semana pasada arrancó el programa en el cual participaron Teresita de Jesús Muñoz en representación de la Coordinación de la licenciatura de Enfermería y del director Héctor López Gama, Johana Brondo tesorera municipal, quien represento al alcalde Arnulfo Urbiola Román y la directora de Salud Municipal Magdalena Rodríguez. 

      Los alumnos de la carrera de Enfermería se trasladaron a la comunidad de San Diego, para iniciar el proyecto que permitirá detectar las enfermedades y conocer los padecimientos entre la población de la comunidad, para brindar el apoyo que requieran para que puedan sanar.  

      El objetivo del programa es detectar las enfermedades a tiempo, apoyarlos y que puedan mejorar su calidad de vida.

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