Por Redacción

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
Quinceañero provoca accidente en cuatrimoto

Matehuala.-  La tarde de ayer se presentó un choque entre una cuatrimoto y motoneta en las calles de Palma China y Santiago J Vivanco, presuntamente el accidente fue provocado por un quinceañero que era el conductor de la cuatrimoto que no respeto la señalética, en el percance una mujer resultó lesionada.

Los hechos se presentaron la tarde de ayer en la calle de Palma China y Santiago J. Vivanco de la colonia Santa Martha, donde nuevamente la falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron un accidente, donde el conductor de una cuatrimoto que era manejada por un quinceañero no hizo el debido alto y terminó impactando a una mujer que conducía una motoneta, la mujer salió volando y cayendo al pavimento, del accidente pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio.

 Al lugar acudieron las corporaciones de auxilio para brindarle ayuda a la mujer que manejaba la motoneta y se encontraba tirada en el pavimento, al ser valorada presentaba golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo por lo que fue llevado a un hospital, para que recibiera atención médica especializada.

 Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal de Matehuala quienes llevaron a cabo las debidas investigaciones del accidente, y presuntamente la joven de quince años de edad no hizo el debido alto al llegar a la esquina impactando la motoneta de la mujer, ambos vehículos fueron llevados a los patios de la pensión.

