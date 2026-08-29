Realizan actos de brujería en panteón

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Matehuala.- El cementerio privado Jardines de la Luz fue víctima de los vándalos, pues algunos de estos se metieron al camposanto y terminaron dañando una de las sepulturas, esto se debe a la falta de valores que hay en la actualidad, donde ya no respetan ni siquiera el lugar donde descansan los restos de los seres que ya partieron de este mundo.

Muchos vándalos han acudido en varias ocasiones a dañar los cementerios municipales, ahora ya terminaron dañando una tumba de un panteón privado.

Se desconoce quién o quiénes fueron los culpables que cometieron estos actos sacrílegos, hasta el momento, el cementerio no ha emitido ningún comunicado sobre los hechos.

Cabe mencionar que muchas personas prefieren comprar un espacio en este panteón privado para sepultar a sus seres queridos, para evitar que dañen las tumbas o que roben algo de las sepulturas y hagan ritos de brujería, como ocurre en otros cementerios, pero lamentablemente en esta ocasión ya los vándalos hicieron de las suyas.

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Aparentemente, la tumba fue usada para hacer uno de los llamados ritos de brujería, pues había un desmán, en el lugar, había huevos, limones y artefactos que se usan en la brujería, por lo que los dolientes han solicitado que haya más seguridad en el panteón, pues este lugar luego está abierto porque tiene capilla de velación, pero se requiere que alguien cuide el área donde están sepultadas las personas para evitar que esto vuelva a ocurrir.