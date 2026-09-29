Realizan el cambio de hábito de San Francisco

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Matehuala.- Se llevó a cabo el cambio de hábito de la imagen de San Francisco de Asís de la calle de Bravo, asimismo se dio a conocer el programa de las festividades que llevarán a cabo, esta es una fiesta patronal en honor a Panchito que se ha realizado durante cinco años consecutivos y ha tenido muy buena respuesta de la gente.

En la capilla del Niño Jesús se llevó a cabo una misa de acción de gracias y posteriormente se llevó a cabo el cambio de hábito, dentro del evento se contó con la presencia de un mariachi que le estuvo interpretando muchas melodías franciscanas.

Por otra parte, también se llevó a cabo la presentación de las actividades del Festival de San Francisco de Asís 2026, en el que se celebran los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, donde llevarán a cabo un novenario de rosarios, pero también habrá un festival artístico del 3 al 5 de octubre en la calle de Bravo.

El 3 de octubre habrá un recorrido con la imagen de San Francisco por el barrio del Niño Jesús, danza de Matachines, el show de Mely y el grupo Alcance, y a las 11:50 de la noche empezarán con las mañanitas al santo.

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El 4 de octubre habrá una callejoneada a las cinco de la tarde con un tamborazo, presentación del grupo Coatlicue con el Mariachi Imperial y el grupo Los Aldape de Charcas, además de fuegos artificiales.

El 5 de octubre contarán con Los Compas de Matehuala, la Dinastía Campos y la banda La Consentida de San Luis.