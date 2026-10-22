Realizan simulacro de incendio en la guardería Granjita
Participan Bomberos, Cruz Roja, y Guardia Civil
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RIOVERDE.- Realizan simulacro de incendio en la Guardería de la Granjita, 44 personas fueron evacuadas estableciéndose acciones de seguridad para evitar daño a las personas.
El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que continúan capacitando y dando a conocer las herramientas a la población para que sepan que hacer en caso de una contingencia.
Hizo hincapié que se llevó a cabo un simulacro en la Guardería Mi Granjita, se realizó la evacuación de 44 personas, entre ellos menores de edad.
La actividad tuvo una duración de 4 minutos, participaron elementos de bomberos, Cruz Roja Mexicana y la Guardia Civil Municipal.
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Fueron analizadas las rutas de evacuación, sistemas de alerta, salidas de emergencia, actuación de las brigadas y procedimientos para el retorno.
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