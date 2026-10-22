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Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

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Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

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Realizan simulacro de incendio en la guardería Granjita

Participan Bomberos, Cruz Roja, y Guardia Civil

Por Carmen Hernández

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Realizan simulacro de incendio en la guardería Granjita
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      RIOVERDE.- Realizan simulacro de incendio en la Guardería de la Granjita, 44 personas fueron evacuadas estableciéndose acciones de seguridad para evitar daño a las personas. 

      El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que continúan capacitando y dando a conocer las herramientas a la población para que sepan que hacer en caso de una contingencia. 

      Hizo hincapié que se llevó a cabo un simulacro en la Guardería Mi Granjita, se realizó la evacuación de 44 personas, entre ellos menores de edad. 

      La actividad tuvo una duración de 4 minutos, participaron elementos de bomberos, Cruz Roja Mexicana y la Guardia Civil Municipal.  

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      Fueron analizadas las rutas de evacuación, sistemas de alerta, salidas de emergencia, actuación de las brigadas y procedimientos para el retorno.

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