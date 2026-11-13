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Realizará Cruz Roja Feria de la Salud

El lema es la salud, prevención y solidaridad nos unen

Por Jesús Vázquez

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Realizará Cruz Roja Feria de la Salud
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      Matehuala.- La Cruz Roja Mexicana, delegación Matehuala, planea llevar a cabo una Feria de la Salud, Prevención y Solidaridad el próximo domingo a partir de las 5:30 de la tarde en el Parque Álvaro Obregón, por lo que exhorta a la población a acudir a este magno evento, que tiene como lema "La salud, la prevención y la solidaridad nos unen".

      Dentro de esta feria de la salud se instalarán módulos especiales para realizar revisiones de presión arterial y medición de glucosa a las personas que lo requieran, asimismo, se brindarán recomendaciones y orientación para ayudar a la ciudadanía a mejorar sus hábitos y cuidar su salud, por lo que se invita a las familias a participar en esta actividad para mejorar su calidad de vida.

      El lema de esta jornada es "La salud, la prevención y la solidaridad nos unen", ya que, además de promover el cuidado de la salud, se busca recibir donaciones de material e insumos médicos para que esta corporación de auxilio continúe atendiendo las diferentes emergencias que se presentan en Matehuala y el Altiplano.

      Entre los artículos que la ciudadanía podrá donar se encuentran guantes estériles y no estériles, agua oxigenada, alcohol, jabón quirúrgico, vendas de 5 y 10 centímetros, lidocaína en spray y lidocaína inyectable, materiales que suelen utilizar los paramédicos durante la atención de personas lesionadas en distintos accidentes.

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      Por otra parte, ese mismo día se llevará a cabo en el parque el Mercadito de Consumo Local, donde participarán diversos emprendedores y habrá diferentes actividades para que las familias puedan disfrutar de una agradable tarde.

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