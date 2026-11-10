Realizará el TUA programa de itinerancia
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RIOVERDE.- Alistan el programa de Itinerancia en el que están integrando la lista de sucesión y juicios sucesorios de predios ejidales.
El Residente de la Procuraduría Agraria Javier Gallegos Oliva, refiere que se sigue trabajando y están ubicados en el mismo domicilio en la calle Guerrero.
Mencionó el funcionario que se tiene programado para el fin de año llevar a cabo el programa de itinerancia con personal del Tribunal Unitario Agrario Distrito 43 y Registro Agrario Nacional.
Mientras tanto se están integrando los expedientes para depósitos de listas de sucesión y juicios sucesorios.
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Añadió que se trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Educación para los Adultos ( IEA), Conafor y Secretaría de Mujeres, se está acercando las capacitaciones en los Centros de Atención Agraria.
Finalmente hizo un llamado a la población para que se acerquen a realizar los trámites los cuales son totalmente gratuitos, los cuales son importantes para tener certeza jurídica sobre la posesión de bienes inmuebles ejidales.
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