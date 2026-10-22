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Rechaza disidencia aumento del IMSS

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Por Redacción

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Rechaza disidencia aumento del IMSS
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      CIUDAD VALLES.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) acordaron un 8 por ciento de aumento al salario, con sólo 4 por ciento de aumento directo al sueldo; la disidencia rechazó ese acuerdo.

      Antes de este mediodía, el director general del IMSS en México, Zoé Robledo Aburto anunció que el instituto y el gremio habían acordado establecer un 8 por ciento de aumento, pero solamente 4 por ciento irá directo al salario y el otro 4 por ciento se destinará al Concepto 11, que es el apoyo para renta o vivienda.

      El concilio fue con el Sindicato, sin embargo, hay que recordar que una buena parte de la base sindical deplora a su líder (Rafael Olivos Hernández) de manera pública desde el 1 de octubre y los disidentes, que se hacen llamar "37+1" haciendo alusión a las secciones sindicales en todo el país y a una mayoría inconforme con su cúpula gremial, por lo tanto, no están de acuerdo con ese anuncio y refieren que preparan actividades de disidencia contra la dirigencia.

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