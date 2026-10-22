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Recolectarán muestras de desaparecidos

Familiares deberán presentarlas ante brigada de búsqueda

Por Carmen Hernández

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Recolectarán muestras de desaparecidos
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      Villa Juárez.- Este próximo 27 de octubre en el Auditorio Municipal se llevará a cabo la recolección de muestras biológicas de familias que tengan personas desaparecidas y que demandan sean encontradas. 

      La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas realizará la tercera brigada de toma de muestras de familias que buscan a un familiar desaparecido.  

      Se realizará el próximo 27 de octubre de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Auditorio Municipal de Villa Juárez.  

      Podrán realizar el trámite familiares directos como padre, madre, hijos, o abuelos de los desaparecidos. 

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      Las personas interesadas en la campaña deberán presentar la copia del Ine, en caso de donantes menores de edad la Curp y el acta de nacimiento. 

      Es por ello que se les hace un llamado a la población que tenga familiares no localizados a que se acerquen con la documentación en regla, para que puedan ser incluidos en las personas que se buscan en diversos lugares.

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