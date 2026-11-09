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Rehabilitan varios caminos en los municipios

Por Carmen Hernández

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Rehabilitan varios caminos en los municipios
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      RIOVERDE.- La Junta Estatal de Caminos rehabilitó 228 kilómetros de caminos en el estado, la finalidad es que estén en óptimas condiciones para prevenir cualquier riesgo de accidentes. 

      Francisco Reyes Novelo titular de la JEC, dio a conocer que en octubre se realizó la rehabilitación de caminos en Tanquián, San Vicente, Axtla de Terrazas, Matehuala, Coxcatlán, San Antonio, Tamasopo y Rioverde, entre otros. 

      También se trabajó en las rutas de Tanquián-Tierra Blanca, Los Ángeles- Maravillas y la red metro de la zona norte del Circuito Potosí y Rioverde.  

      El funcionario anunció que se realizan pruebas de laboratorio de los materiales que se utilizan en la rehabilitación del camino a Santiago Centro- Tlanepantla y la reparación del Puente la Sagrada Familia. 

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