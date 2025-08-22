Rehabilitarán planta alta de mercado Colón

RIOVERDE.- Solo tres negocios operan en la segunda planta del Mercado Cristóbal Colón, el cual será rehabilitado en los próximos meses para tener un espacio con mejor presentación y pudieran instalarse más negocios.

Hace más de un año se llevó a cabo una rehabilitación del Mercado Cristóbal Colón, proyecto en el cual se invirtieron más de 8 millones de pesos, para tenerlo con mejor orden y locales en mejores condiciones.

Sin embargo, la segunda planta esta semi abandonado, ya que solo operan 3 negocios como lo es uno de venta de ropa, otro local donde se dedican a la reparación de calzado, entre otros.

La mayoría de los locales están abandonados por sus propietarios, que refieren que son pocas las personas que suben a esta zona del mercado y son pocos los compradores, por lo que refieren que resulta incosteable abrir un local en esta área.

Pese a ello las autoridades anunciaron que en los próximos meses se estará rehabilitando los espacios que están vacíos, para darle una mejor cara y que luzcan atractivos y se puedan instalar más negocios.