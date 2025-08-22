logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 40!

Fotogalería

¡FELICES 40!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Rehabilitarán planta alta de mercado Colón

Por Carmen Hernández

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Rehabilitarán planta alta de mercado Colón

RIOVERDE.- Solo tres negocios operan en la segunda planta del Mercado Cristóbal Colón, el cual será rehabilitado en los próximos meses para tener un espacio con mejor presentación y pudieran instalarse más negocios.  

Hace más de un año se llevó a cabo una rehabilitación del Mercado Cristóbal Colón, proyecto en el cual se invirtieron más de 8 millones de pesos, para tenerlo con mejor orden y locales en mejores condiciones. 

Sin embargo, la segunda planta esta semi abandonado, ya que solo operan 3 negocios como lo es uno de venta de ropa, otro local donde se dedican a la reparación de calzado, entre otros. 

La mayoría de los locales están abandonados por sus propietarios, que refieren que son pocas las personas que suben a esta zona del mercado y son pocos los compradores, por lo que refieren que resulta incosteable abrir un local en esta área.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pese a ello las autoridades anunciaron que en los próximos meses se estará rehabilitando los espacios que están vacíos, para darle una mejor cara y que luzcan atractivos y se puedan instalar más negocios.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arreglarán caminos del Pueblo Mágico
Arreglarán caminos del Pueblo Mágico

Arreglarán caminos del Pueblo Mágico

SLP

Jesús Vázquez

Aparatos causaron incendio de autobús
Aparatos causaron incendio de autobús

Aparatos causaron incendio de autobús

SLP

Miguel Barragán

Piden apoyar la campaña Luz Rosa
Piden apoyar la campaña Luz Rosa

Piden apoyar la campaña Luz Rosa

SLP

Carmen Hernández

Para donar pelo y elaborar pelucas oncológicas

Bomberos de San Ciro están de fiesta
Bomberos de San Ciro están de fiesta

Bomberos de San Ciro están de fiesta

SLP

Carmen Hernández

Cumplen primer aniversario de fundación