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Rinden homenaje a ex alcalde fallecido

Por Jesús Vázquez

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Rinden homenaje a ex alcalde fallecido
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      Villa de la Paz.- Autoridades municipales, familiares, amigos y ciudadanos se reunieron para rendir un homenaje póstumo a Roberto Reséndiz Verde, quien fue presidente municipal en la administración municipal 2012-2015 y dejó una huella en la historia política y social de este municipio.

      El homenaje se realizó en la Presidencia Municipal y fue encabezado por el actual alcalde, quien recordó con respeto y gratitud a Reséndiz Verde, con quien tuvo la oportunidad de colaborar durante su administración, experiencia que le permitió conocer de cerca su compromiso con el servicio público y su dedicación al desarrollo de Villa de la Paz.

      Durante este reconocimiento se destacó la importancia de recordar a quienes dedicaron parte de su vida al servicio de la comunidad, dejando una aportación a la historia y al crecimiento del municipio.

      Expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares y seres queridos del ex presidente municipal, deseándoles fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. 

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      Con este homenaje, se reconoció la trayectoria y memoria de Roberto Reséndiz Verde, cuyo paso por la vida pública permanecerá en el recuerdo de la comunidad. 

      Posteriormente se llevó a cabo una misa de cuerpo presente y le dieron cristiano sepultura en un cementerio de Matehuala. 

      Descanse en Paz Roberto Reséndiz Verde. 

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