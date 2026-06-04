Se accidenta madre de familia

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RIOVERDE.- Madre e hijo resultan lesionados al caer de la bicicleta en la que se transportaban en la calle Reyes, quedando tirados en el piso y recibiendo ayuda de paramédicos, por las lesiones sufridas.

Los hechos ocurrieron en "la bajada" de la calle Reyes, cuando una madre de familia se desplazaba en una bicicleta acompañada de su menor hijo. Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios, por las lesiones sufridas.

Luego de evaluar las condiciones de los lesionados, confirmaron que la mujer sufrió lesiones de gran consideración, por lo que fue trasladada a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, los galenos al ver la gravedad de las heridas, dejaron a la lesionada en observación, esperando que reaccione para poder darla de alta.