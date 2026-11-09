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Sin aprobarse aún, el crédito para aguinaldo

La petición ya tiene el visto bueno del Cabildo

Por Redacción

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Sin aprobarse aún, el crédito para aguinaldo
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      CIUDAD VALLES.- Todavía sin aprobarse el crédito que presentó como propuesta el Ayuntamiento para poder solventar el pago de los aguinaldos de los trabajadores municipales, pago que debe hacerse antes del 20 de diciembre. 

      La Tesorería del Ayuntamiento dio a conocer que hay al menos seis entidades bancarias a las que se les ha planteado el préstamo de más de 30 millones de pesos para poder solventar parte del aguinaldo del Gobierno municipal y del DIF y que asciende a 42 millones de pesos, pero aún no se tienen la respuesta para poder hacer uso d esos recursos. 

      Este préstamo que aprobó Cabildo estaría pagándose en un lapso de siete meses, ya que se estipuló que sería liquidado en la primera quincena de junio de 2027, por lo que no representaría riesgo alguno para la institución bancaria que lo llegue a otorgar.

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