Sofocan bomberos incendio en predio

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Matehuala.- Bomberos recibieron el reporte de un fuerte incendio en la colonia República, en un terreno de gran tamaño, por lo que acudieron a brindar auxilio, pudieron sofocar las llamas, no hubo personas lesionadas.

En la base operativa de Bomberos recibieron un reporte en el cual les avisaban de un fuerte incendio en un terreno baldío, en la calle de Irapuato de la colonia República, por lo que inmediatamente acudieron para atender la contingencia.

Al llegar al lugar, vieron que el fuego ya había consumido maleza, árboles y basura, había alto riesgo de que se propagara el fuego a unos vehículos que estaban cerca del lugar, así como a los domicilios cercanos, por lo que empezaron a trabajar para controlar el incendio y evitar que ocurriera una tragedia.

Afortunadamente, gracias a la pronta acción de esta corporación de auxilio, no hubo personas lesionadas, en cuestión de minutos lograron acabar con el fuego, no hubo personas lesionadas.

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Al parecer el incendio se trataba de una quema de basura que se salió de control, por lo que se pide a la población no hacer quemas de basura, ya que luego con los fuertes vientos se sale de control y pueden provocar incendios de gravedad.