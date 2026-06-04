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Solicita la iglesia reforzar seguridad en fiestas patronales

Por Jesús Vázquez

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Solicita la iglesia reforzar seguridad en fiestas patronales
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      Matehuala.- El administrador apostólico de la Diócesis de Matehuala, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, hizo un llamado a las autoridades municipales para reforzar la seguridad durante las fiestas patronales de las comunidades, con el fin de evitar que se repitan tragedias como la ocurrida recientemente en la comunidad de El Blanco, en el municipio de Cedral, donde una persona perdió la vida durante una riña.

      Comentó que las fiestas patronales son celebraciones religiosas que invitan a los fieles a un encuentro con Dios. 

      Señaló que es positivo que se realicen actividades culturales y recreativas alrededor de los templos, siempre y cuando prevalezca un ambiente de respeto, convivencia y sana participación. Sin embargo, lamentó que en ocasiones algunas personas provoquen conflictos durante estos festejos, por lo que exhortó tanto a la ciudadanía como a las autoridades a trabajar en conjunto para garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir hechos violentos.

      Indicó que las fiestas patronales tienen como propósito celebrar la fe y fortalecer la convivencia entre los miembros de la comunidad.  Por ello, expresó su pesar por lo ocurrido en El Blanco, al considerar que resulta triste que una celebración religiosa termine marcada por hechos de violencia. 

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      Finalmente, expresó que la violencia y las malas intenciones no tienen cabida en este tipo de celebraciones, ya que contradicen el mensaje del Evangelio y desvirtúan el sentido de devoción que representan estas festividades. Añadió que tanto los santos patronos como la Virgen son símbolos de unidad y fraternidad, valores que deben prevalecer en cada fiesta religiosa.

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