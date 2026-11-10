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Todo listo para la carrera Fiesta 2026

Por Carmen Hernández

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Todo listo para la carrera Fiesta 2026
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      RIOVERDE.- Todo listo para la carrera atlética Fiestas 2026, que se celebrará este próximo 22 de noviembre, la salida y meta será de la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría. 

       La Parroquia dio a conocer que se tiene todo listo para la gran carrera de 2 kilómetros con tu perro o reta tus límites de 5 kilómetros, ya sea trotando, corriendo o caminando.  

      Las personas interesadas en participar deberán inscribirse en la Notaria Parroquial, el costo del boleto es de 150 pesos y los menores de 12 años, 50 pesos, para poder participar. 

      La salida y meta es el próximo 22 de noviembre a las 7:30 de la mañana en el Templo Parroquial, por lo que se invita a la población para que se inscriban y participen.  

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