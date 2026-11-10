Todo listo para la carrera Fiesta 2026

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Todo listo para la carrera atlética Fiestas 2026, que se celebrará este próximo 22 de noviembre, la salida y meta será de la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría.

La Parroquia dio a conocer que se tiene todo listo para la gran carrera de 2 kilómetros con tu perro o reta tus límites de 5 kilómetros, ya sea trotando, corriendo o caminando.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse en la Notaria Parroquial, el costo del boleto es de 150 pesos y los menores de 12 años, 50 pesos, para poder participar.

La salida y meta es el próximo 22 de noviembre a las 7:30 de la mañana en el Templo Parroquial, por lo que se invita a la población para que se inscriban y participen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí