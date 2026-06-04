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Vuelca camión de carga; chofer lesionado

Por Redacción

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Vuelca camión de carga; chofer lesionado
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      Cedral.- Un camión que transportaba material para construcción sufrió aparatosa volcadura cuando circulaba en la carretera que conecta los municipios de Cedral y Vanegas, dejando como saldo al conductor lesionado y cuantiosos daños materiales.

      Las causas que originaron el accidente son investigadas, se dijo que el operador de la pesada unidad perdió el control del vehículo, salió de la carpeta asfáltica y terminó volcando a un costado de la carretera.  Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron auxilio, reportando que el conductor se encontraba atrapado en la cabina del camión.

      Al lugar acudieron corporaciones de auxilio, cuyos elementos realizaron las labores de rescate para liberar al conductor, un hombre que presentaba diversos golpes y lesiones de consideración. 

      Tras ser estabilizado, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

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      Asimismo, elementos de las corporaciones policiacas acudieron al sitio para brindar seguridad, coordinar el tránsito vehicular y llevar a cabo las investigaciones correspondientes que permitan determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Debido a este nuevo percance, autoridades y cuerpos de emergencia exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la carretera Cedral-Vanegas, ya que en esta vía se han registrado numerosos accidentes en los últimos meses, algunos de ellos de gravedad.

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