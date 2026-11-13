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Y se hace la luz en La Alameda

Colocan cableado que alimenta la energía de las lámparas

Por Redacción

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Y se hace la luz en La Alameda
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      CIUDAD VALLES.- Tres veces en un año se han robado el cableado de luz de La Alameda, aunque Servicios Municipales ya regresó la iluminación para los corredores, para prevenir cualquier hecho de inseguridad.

      Daniel Berrones Pérez dijo que por cuarta vez en el año, los trabajadores de su departamento tuvieron que reponer el cableado que alimenta la energía de las lámparas, porque los ladrones se han empecinado en romper los conductos, quizá creyendo que son de cobre (por el alto valor de este metal en recicladoras).

      La queja de profunda oscuridad en La Alameda fue de los que acuden a hacer ejercicio, tanto muy temprano en la mañana, como al anochecer y ahora sólo espera que duren un poco más que las anteriores instalaciones que han colocado en esos postes.

      Además de que ya analizan operativos para evitar sigan ocurriendo robos de cable. 

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