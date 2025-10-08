a todo pulso

AL TORNEO está teniendo el ADSL. Pese al seguimiento que se le dio a la mayor parte del plantel no se ha podido encontrar la forma correcta de enfrentar el torneo, siempre se ha dicho que los jugadores son los actores principales, cuando ganan se menciona que el director técnico significa más o menos un veinte por ciento, pero cuando pierden o están en un bache complicado, ahí si es el responsable; es un tema muy profundo y escabroso de analizar, efectivamente el director técnico es el que elige quiénes juegan y pone las alineaciones, además de establecer el sistema de juego y el diseño del partido; el futbol cada quién lo puede observar a su manera y verlo de una forma diferente a otros, habremos a quienes nos puede gustar el desempeño de un juego y otros que no lo aprueben. Pero cuando los resultados son malos y también el desempeño futbolístico del plantel, ahí si hay que poner atención a las decisiones de la directiva; la siempre complicada resolución de si cambias al técnico o le das continuidad a tu proyecto.

LOS JUGADORES son también muy responsables del mal desempeño, ellos al final de cuentas son los que aciertan o fallan en el terreno de juego, es muy común que cuando tienen una baja de rendimiento calienten banca, pero cuando son varios de tú plantel se complica todo y se empiezan a repartir culpas, que si el P. F. no los está trabajando bien, que el vestidor se está fracturando, que “x” o “y” jugador no es del agrado del profe, en fin, pueden ser muchos los factores y mientras los malos resultados se van acumulando.

LA DIRECTIVA diseña su proyecto de torneo confiando en que varios jugadores tendrán el crecimiento final de su carrera, ya que están ante la oportunidad de consolidarse. Pareciera que ya con contrato a largo plazo se conforman y bajan su rendimiento individual, muchas veces no consideran que los contratos en su clausulado señalan que se pueden dar por terminados de manera anticipada; es entendible que se corren riesgos y hay que correrlos, no claudicar de manera precipitada y tomar decisiones cuando se está en un estado de ánimo negativo, se tiene que valorar el proyecto inicial y si se tiene que corregir algo, hacerlo, pero lo que no se puede es echar todo por la borda y empezar de nuevo de ceros.

UN MAL TORNEO cualquiera lo tiene, aquí hay que ver que se saque el provecho y la experiencia de ello. Si los clubes de gran inversión no siempre tienen los resultados planeados y siguen intentándolo torneo tras torneo, por qué no “sacrificar” uno; eso sí vigilar muy de cerca que esos elementos que se seleccionó para desarrollar el proyecto estén teniendo el crecimiento que se espera de ellos, hemos visto en diferentes partidos que hay ratos de buen futbol y desempeño correcto, pero ha faltado el estar muy atentos para cerrar los partidos, ya que en varios se ha perdido en la parte final, quizá por falta de experiencia o por cambios no precisos de técnico.

LA BASE del plantel es buena hay una columna vertebral que ya es de experiencia y son jugadores que tienen la responsabilidad de echarse el equipo al hombro; Andrés Sánchez, Dourado, Macias, Salles-lamoge, Sanabria, Joao Pedro pueden ser los que saquen las papas del horno, pero hay otro grupo que ya es momento de regresar a ser lo que han demostrado en torneos pasados y concretamente sería Eduardo Águila que incluso ya probó ser seleccionado nacional.

EXCELENTE TRIUNFO de la Selección Mexicana Sub-20, dando un extraordinario partido eliminaron por goleada a unos soberbios chilenos que intentaron amedrentar con sus burlas y malas declaraciones a los mexicanos. Es una camada de buenos jugadores encabezados por Gilberto Mora que está en gran momento, acompañado por Obed Vargas, Iker Fimbres, Pachuca, Camberos, Montiel, “El Chicha” Sánchez, el arquero Ochoa, hasta el momento gran desempeño de todos los muchachos, el técnico Eduardo Arce ha realizado un trabajo estupendo y hoy están dentro de los ocho mejores del mundo. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com