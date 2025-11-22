Aaron Rodgers entrena con férula

PITTSBURGH.- El quarterbackde Pittsburgh, Aaron Rodgers, practicó con su muñeca izquierda rota en un cabestrillo el viernes, abriendo la puerta para que juegue cuando los Steelers visiten Chicago el domingo.

El entrenador Mike Tomlin dijo que Rodgers pudo practicar de manera limitada y no pareció tener problemas importantes con el cabestrillo en su muñeca izquierda, que Rodgers se rompió al final del segundo cuarto de una victoria 34-12 sobre Cincinnati el fin de semana pasado.

Tomlin expresó que Rodgers está en duda mientras Pittsburgh (6-4) intenta ganar en Chicago (7-3) por solo la segunda vez en la historia de la franquicia.

“Creo que vi un esfuerzo sólido, pero es viernes y todavía tenemos algo de tiempo”, comentó Tomlin.

Tomlin y Rodgers enfatizaron esta semana que la capacidad de Rodgers para protegerse a sí mismo jugará un papel significativo en la decisión de si el jugador de 41 años jugará.

Mason Rudolph comenzará si Rodgers, quien tiene un récord de 24-5 contra Chicago, incluyendo un 11-1 en el Soldier Field, no puede jugar.

Al ser preguntado sobre cómo evalúa elegir entre un titular con menos del 100% y un suplente capaz —Rudolph está invicto en sus últimos tres inicios con Pittsburgh y fue excelente después de entrar por Rodgers contra Cincinnati— Tomlin se encogió de hombros.

“Es una toma de decisiones reflexiva que atraviesas casi de manera rutinaria, particularmente en esta época del año cuando entras en el meollo de las cosas”, manifestó.

El quarterback novato de los Steelers, Will Howard, quien pasó la primera mitad de la temporada en la reserva de lesionados con una lesión en la mano sufrida en el campo de entrenamiento, piensa que es impresionante que Rodgers esté incluso en la mezcla solo días después de caer torpemente sobre su mano izquierda.

“El hecho de que esté ahí afuera y pasando por las repeticiones (hoy), dice mucho sobre su tolerancia al dolor”, afirmó Howard.

Rodgers, el QB más capturado en la historia de la NFL, ha sido altamente duradero durante su carrera de 21 años. Se perdió tiempo en 2013 y 2017 con una clavícula rota mientras jugaba para Green Bay y se perdió todos menos cuatro jugadas de su primera temporada con los Jets de Nueva York en 2023 por lesión.