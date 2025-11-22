logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

ADSL anuncia sus primeras cuatro bajas

José de Jesús González, Gabriel Martínez, Carlos Rodas y Joao Lourenco, se van

Por Romario Ventura

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
ADSL anuncia sus primeras cuatro bajas

El Club Atlético de San Luis informó de manera oficial la salida de los futbolistas José de Jesús González, Gabriel Martínez, Carlos Rodas y Joao Lourenco, luego de que sus respectivos contratos llegaran a término.

A través de un comunicado, la institución potosina agradeció a los cuatro jugadores por el profesionalismo, compromiso y entrega demostrados durante su etapa en el equipo, destacando su aportación tanto dentro como fuera del campo.

El club también les deseó éxito en los proyectos que emprendan en la siguiente etapa de sus carreras, reiterando el reconocimiento por el tiempo que formaron parte del Atlético de San Luis.

Con estas bajas, la directiva continúa con el proceso de ajustes de cara a la próxima temporada, a la espera de anunciar nuevos movimientos en el plantel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El destino del All-Pro, Travis Kelce
El destino del All-Pro, Travis Kelce

El destino del All-Pro, Travis Kelce

SLP

AP

Tomará una decisión sobre su retiro hasta después de la temporada 2025

Italia disputará el título de la Copa Davis
Italia disputará el título de la Copa Davis

Italia disputará el título de la Copa Davis

SLP

AP

Tras la épica victoria de Flavio Cobolli sobre Zizou Bergs

Peregrinación Deportiva “Rosa Guadalupana”
Peregrinación Deportiva “Rosa Guadalupana”

Peregrinación Deportiva “Rosa Guadalupana”

SLP

Romario Ventura

Yarbrough y Yankees cierran contrato
Yarbrough y Yankees cierran contrato

Yarbrough y Yankees cierran contrato

SLP

AP