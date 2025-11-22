ADSL anuncia sus primeras cuatro bajas
José de Jesús González, Gabriel Martínez, Carlos Rodas y Joao Lourenco, se van
El Club Atlético de San Luis informó de manera oficial la salida de los futbolistas José de Jesús González, Gabriel Martínez, Carlos Rodas y Joao Lourenco, luego de que sus respectivos contratos llegaran a término.
A través de un comunicado, la institución potosina agradeció a los cuatro jugadores por el profesionalismo, compromiso y entrega demostrados durante su etapa en el equipo, destacando su aportación tanto dentro como fuera del campo.
El club también les deseó éxito en los proyectos que emprendan en la siguiente etapa de sus carreras, reiterando el reconocimiento por el tiempo que formaron parte del Atlético de San Luis.
Con estas bajas, la directiva continúa con el proceso de ajustes de cara a la próxima temporada, a la espera de anunciar nuevos movimientos en el plantel.
