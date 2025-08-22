ADSL va por otro triunfo ante Gallos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Liga MX continúa con su actividad este viernes, y uno de los partidos tres partidos en cartelera lo disputan Querétaro y San Luis, quienes se enfrentarán en La Corregidora en punto de las 19:00 horas.

Los locales vienen de un duelo ante los Rojinegros del Atlas, el cual culminó con un marcador de 3-3, los queretanos abrieron el marcador al minuto 57 con un gol de Pablo Barrera, Rodrigo Bogarin y Lucas Ariel, sumaron las dos anotaciones, respectivamente. Dicho partido les dio su primer punto en lo que va del torneo; sin embargo, su lugar en el fondo de la Tabla General prevalece.

Por su parte, los visitantes provienen de una victoria ante el Puebla a quienes vencieron 2-0, ambos goles fueron protagonizados por Jao Geraldino y hasta el momento ocupan el noveno lugar en el peldaño con 6 puntos.

Se presume que la transmisión del partido podrá sintonizarse por Caliente TV y Tubi.

