Bengals fichan a Joe Flacco

Cincinnati Bengals contrató este martes a Joe Flacco, quien fue mariscal de campo de Cleveland Browns, tras sumar tres derrotas desde que se lesionó su principal pasador, Joe Burrow.

Browns recibirá a cambio del experimentado jugador de 40 años una selección de quinta ronda del Draft de 2026.

Joe Burrow guió a Bengals a la victoria ante Browns, en la semana uno, y Jaguars, en la dos, del 14 de septiembre pasado, juego que no terminó debido a una lesión grado tres en un dedo del un pie por la que fue sometido a una cirugía que requerirá al menos de tres meses de recuperación.

En un panorama optimista, su vuelta al campo será alrededor del 21 de diciembre, en la semana 16, para el duelo con Miami Dolphins, o en el último fin de semana contra Arizona Cardinals.

Jake Browning fue el sustituto de Burrow en la finalización del partido contra Jaguars y el titular en las derrotas consecutivas ante Minnesota Vikings, Denver Broncos y Detroit Lions.

El fichaje de Flacco, campeón y Jugador Más Valioso en el Super Bowl XLVII, fue facilitada por la pérdida de su condición de titular en Cleveland ante el empuje del novato Dillon Gabriel.

Flacco completó el 58.1 por ciento de sus pases para 815 yardas, sumó dos anotaciones y tuvo seis intercepciones en cuatro partidos como pasador principal de los Browns.

A la NFL llegó luego de ser reclutado en la primera ronda del Drat 2008 por Baltimore Ravens, con los que se convirtió en leyenda al ser pieza clave en el al triunfo por 34-31 sobre San Francisco 49ers en el Super Bowl XLVII, el segundo título de Baltimore.

Después de salir de Ravens, en 2018, pasó a Denver Broncos en 2019. Un año después jugó con New York Jets.

En 2021 con Philadelphia Eagles, volvió a Jets en 2022, reforzó a Browns en 2023, el año pasado actuó para los Indianapolis Colts, y esta campaña la inició en Cleveland.