Canastean los Santos a Gambusinos

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El Club Santos del Potosí tuvo una contundente reacción en el segundo juego de la serie ante Gambusinos de Fresnillo, al imponerse por marcador de 109-78 en el Gimnasio Solidaridad de Fresnillo, Zacatecas, en una noche donde la ofensiva celestial marcó diferencias desde los primeros minutos desde el tiro de larga distancia.

Santos salió decidido a cambiar la historia de la serie y rápidamente tomó el control del encuentro. Con buena circulación de balón, efectividad en sus ataques y mayor intensidad defensiva, los potosinos se adjudicaron el primer periodo 32-21, construyendo una ventaja de doble dígito.

La quinteta celestial no bajó el ritmo durante el segundo cuarto. Nuevamente superó a los locales, ahora por 31-19, para marcharse al descanso con una amplia ventaja de 63-40, después de una primera mitad en la que produjo más de 30 puntos en cada periodo.

Gambusinos intentó reaccionar tras el entretiempo y consiguió llevarse el tercer parcial 24-23, pero la diferencia acumulada permitió a Santos mantener el control. Los Celestiales entraron a los últimos diez minutos con ventaja de 86-64, obligando al cuadro de Fresnillo a buscar una remontada complicada.

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En el cuarto definitivo, Santos volvió a imponer condiciones. La defensa limitó a Gambusinos a solamente 14 puntos, mientras que la ofensiva visitante agregó 23 para cerrar una victoria categórica de 109-78, tomando revancha después de la derrota sufrida en el primer encuentro de la serie.

En el plano individual el jugador del partido fue Jahlil White, quien terminó con 26 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias, mientras que Blake Javion aportó 25 unidades, 3 rebotes y 4 asistencias; en una actuación colectiva que permitió a Santos salir de Fresnillo con una victoria convincente. El próximo encuentro de la quinteta del Potosí será cuando reciban en casa a los Lobos de Puebla el domingo 20 y lunes 21 de septiembre en el Auditorio Miguel Barragán.