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Cierra Cordero el Overmountain Rally Tennessee

Por Romario Ventura

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Cierra Cordero el Overmountain Rally Tennessee
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      La temporada 2026 del campeonato nacional de rallismo de Estados Unidos entra en su recta final y el piloto potosino Ricardo Cordero se reporta listo para disputar el Overmountain Rally Tennessee, séptima y penúltima fecha del National Championship de la American Rally Association (ARA), que se llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre.

      Cordero afrontará esta competencia después de una campaña de aprendizaje y adaptación a los caminos norteamericanos, donde ha enfrentado superficies y estilos de manejo distintos a los habituales en México. El piloto destacó que la experiencia acumulada le ha permitido fortalecer aspectos de técnica, lectura de terreno y estrategia de carrera.

      "Ha sido una temporada increíblemente enriquecedora para todo el equipo en Estados Unidos. Competir dentro de la ARA nos ha puesto a prueba contra los mejores pilotos y equipos de la región", señaló Cordero, quien además confirmó que volverá a competir con el Lancia del equipo 399 Tactical GHR Motorsport.

      El Overmountain Rally Tennessee contará con 16 etapas de velocidad en los caminos del Bosque Nacional Cherokee, un escenario caracterizado por trazados sinuosos, cambios constantes de elevación, curvas a ciegas y superficies de tierra, arcilla compactada y grava suelta, condiciones que exigirán precisión y adaptación desde los primeros kilómetros.

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      La prueba representará además el cierre oficial del programa de Cordero en Estados Unidos durante 2026. Aunque todavía quedará una fecha pendiente en el calendario de la ARA, el piloto y su equipo no participarán debido a los trabajos de preparación, pruebas mecánicas y logística necesarios para afrontar posteriormente La Carrera Panamericana.

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