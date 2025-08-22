Cierra temporada Rojos de San Luis

La escuadra potosina de futbol americano Rojos de San Luis Potosí cerraron su participación en la temporada infantil 2025 de la Liga FADEMAC, enfrentando con entrega las semifinales en sus cuatro categorías formativas.

En la división Ponys, los potosinos cayeron 12–16 frente a Lions de Guanajuato; en Rabbits, fueron superados 14–26 por Cachorros; mientras que en Hornets lograron una contundente victoria 12–0 ante Vikingos. Finalmente, en Falcons el marcador favoreció a Cachorros con un 42–6.

La organización destacó que cada encuentro representó un paso en el proceso de consolidación del proyecto Rojos, subrayando la entrega y disciplina de sus atletas en el emparrillado, así como el respaldo constante de las familias y la cobertura de los medios de comunicación durante toda la temporada.

Con la mira puesta en el futuro, el equipo potosino anunció que ahora concentrará sus esfuerzos en el desarrollo de sus categorías Juvenil y College, además de la preparación rumbo a la Liga Mayor 2026, que marcará un nuevo capítulo en la historia de la institución y del futbol americano en San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí