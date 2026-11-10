Cifran en 22 mil mdp la derrama de la F1 en CDMX

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La visita de ligas deportivas estadounidenses a la Ciudad de México presenta múltiples beneficios, entre los cuales se destacan la promoción de la cultura local, la exhibición de la infraestructura adecuada para eventos de gran envergadura y la oportunidad para los aficionados de disfrutar de competiciones de alto nivel. Este tipo de eventos también constituye un impulsor económico significativo, generando una considerable derrama económica durante su duración.

Javier Balseca, especialista en marketing deportivo, ofreció una entrevista a EL UNIVERSAL Deportes en la que analizó el impacto que generan diferentes ligas, como la NFL, la MLB, la NBA y la Fórmula 1. En particular, el experto mencionó que la Fórmula 1, a pesar de su alto costo de realización, puede producir resultados económicos altamente positivos. Según dijo Balseca, este evento puede dejar una derrama económica de hasta 22 mil millones de pesos en solo tres días de actividades, cifra que no incluye el efecto adicional en el sector hotelero y de restauración de la ciudad.

En el transcurso de 2023, la Ciudad de México ha sido sede de diversos eventos destacados, que abarcan desde partidos de la Copa del Mundo de la FIFA hasta encuentros de la NBA, así como una serie de juegos de Grandes Ligas y la carrera del piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez en la Fórmula 1. Además, la NFL regresará a la ciudad próximamente, un evento que está programado bajo un contrato que se extiende hasta el año 2028.

Sin embargo, Balseca destacó que la Fórmula 1 tiene un impacto económico superior en comparación con otras ligas, dada su complejidad y la cantidad de activos que moviliza, como vehículos, pilotos e ingenieros. Este aspecto la distingue notablemente de ligas como la NFL, donde se limitan a la participación de pocos equipos. A pesar de esto, el último juego de la NFL en México reunió a 78 mil 427 espectadores en el estadio Banorte, generando una derrama de 85 millones de dólares, cifra que continúa incrementándose en cada edición. En comparación, el partido de 2019 entre los Chiefs de Kansas City y los Chargers de Los Ángeles generó 67 millones de dólares.

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Aunque no se dispone de datos oficiales para la NBA y la MLS, se estima que la derrama económica que generan ambos supera el mil millones de dólares. La importancia de estos eventos trasciende lo meramente deportivo, consolidando a la Ciudad de México como un referente en la organización de competencias internacionales y en la recepción de turismo deportivo.