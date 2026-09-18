Culminó Joss Garfias temporada en la Fórmula 3

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El piloto Potosino José Garfias Martínez Lavín concluyó con éxito su participación como novato en la temporada 2026 de la FIA Fórmula 3, poniendo punto final en Madrid a una etapa importante dentro de su trayectoria en el automovilismo europeo. A bordo del monoplaza número 22 del equipo PREMA, el mexicano completó su primera campaña en una de las principales categorías de formación rumbo a la Fórmula 1.

Garfias destacó el significado de haber competido durante todo el año compartiendo escenarios con la máxima categoría del automovilismo mundial, una meta que perseguía desde su llegada a Europa. El piloto reconoció que la campaña resultó distinta a lo que había imaginado inicialmente, con diferentes retos y momentos complicados, pero aseguró que nunca dejó de trabajar para obtener el máximo rendimiento posible en cada competencia.

"Correr en Fórmula 3, compartiendo paddock con Fórmula 1, era una oportunidad que venía buscando desde que llegué a Europa. Fue un año de mucho aprendizaje; durante las nueve fechas logramos tener carreras interesantes donde sumamos nuestros primeros puntos en esta categoría", señaló Garfias, quien también agradeció el respaldo de PREMA, de sus seguidores y de quienes lo acompañaron desde México durante su aventura europea.

A lo largo de la temporada, Joss se enfrentó a una parrilla integrada por más de 30 pilotos y completó un calendario de nueve fechas puntuables. Melbourne, Montecarlo, Barcelona, Spielberg, Silverstone, Spa-Francorchamps, Budapest, Monza y Madrid fueron los escenarios en los que el mexicano acumuló experiencia, enfrentándose a algunos de los jóvenes talentos más destacados del automovilismo internacional.

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Con la campaña 2026 finalizada, Garfias continuará con actividad fuera de México mientras comienza a definir sus planes deportivos rumbo a 2027. El objetivo será mantenerse en competencia y preparar el siguiente paso en su carrera, con la intención de seguir creciendo dentro del automovilismo europeo y mantener vigente el sueño de alcanzar las categorías más importantes del deporte motor.