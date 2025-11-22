logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Definida fecha y hora para Juárez-Pachuca

Por El Universal

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Definida fecha y hora para Juárez-Pachuca

México.- Luego del último parón de selecciones en noviembre, la Liga MX regresó a su actividad con el Play-In, donde los Xolos de Pachuca se clasificaron a la Liguilla del Apertura 2025 tras vencer a Juárez, quien ahora se medirá a Pachuca en la pelea por ver quien será quien entre a los Cuartos de final.

Para dicho compromiso, la organización del futbol mexicano ha revelado el día y el horario en el que se jugará, en territorio de Juárez, gracias a que finalizaron en octavo lugar del torneo, mientras que los Tuzos en noveno.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA JUGARÁN PACHUCA Y JUÁREZ EN EL PLAY IN?

Los de Hidalgo se hicieron acreedores de poder jugar este duelo tras vencer a los Pumas en casa, con un marcador de 3-1, mientras que los Bravos, al haber perdido ante Tijuana, con la misma pizarra, tendrán una segunda oportunidad de colarse a la Liguilla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El partido que promete emociones y goles, se disputará en el estadio Olímpico Benito Juárez, el domingo 23 de noviembre, y se podrá sintonizar a partir de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El destino del All-Pro, Travis Kelce
El destino del All-Pro, Travis Kelce

El destino del All-Pro, Travis Kelce

SLP

AP

Tomará una decisión sobre su retiro hasta después de la temporada 2025

Italia disputará el título de la Copa Davis
Italia disputará el título de la Copa Davis

Italia disputará el título de la Copa Davis

SLP

AP

Tras la épica victoria de Flavio Cobolli sobre Zizou Bergs

Peregrinación Deportiva “Rosa Guadalupana”
Peregrinación Deportiva “Rosa Guadalupana”

Peregrinación Deportiva “Rosa Guadalupana”

SLP

Romario Ventura

Yarbrough y Yankees cierran contrato
Yarbrough y Yankees cierran contrato

Yarbrough y Yankees cierran contrato

SLP

AP