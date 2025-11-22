Definida fecha y hora para Juárez-Pachuca

México.- Luego del último parón de selecciones en noviembre, la Liga MX regresó a su actividad con el Play-In, donde los Xolos de Pachuca se clasificaron a la Liguilla del Apertura 2025 tras vencer a Juárez, quien ahora se medirá a Pachuca en la pelea por ver quien será quien entre a los Cuartos de final.

Para dicho compromiso, la organización del futbol mexicano ha revelado el día y el horario en el que se jugará, en territorio de Juárez, gracias a que finalizaron en octavo lugar del torneo, mientras que los Tuzos en noveno.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA JUGARÁN PACHUCA Y JUÁREZ EN EL PLAY IN?

Los de Hidalgo se hicieron acreedores de poder jugar este duelo tras vencer a los Pumas en casa, con un marcador de 3-1, mientras que los Bravos, al haber perdido ante Tijuana, con la misma pizarra, tendrán una segunda oportunidad de colarse a la Liguilla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El partido que promete emociones y goles, se disputará en el estadio Olímpico Benito Juárez, el domingo 23 de noviembre, y se podrá sintonizar a partir de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.