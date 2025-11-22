Duelazo en Liga Élite Nocturna de Softbol

Un hecho pocas veces visto en el softbol potosino ocurrió en la Liga Élite Nocturna de San Luis Potosí, donde los lanzadores Óscar Vázquez, actual campeón nacional 25U, y Salvador Ibáñez, reciente campeón nacional Máster, protagonizaron un duelo fraternal de pitcheo que quedará en la historia de la pelota blanda local.

Ambos serpentineros, integrantes del equipo Yankees de San Luis, ofrecieron una auténtica cátedra desde la lomita al dejar sin hit ni carrera a sus rivales, acumulando 23 ponches cada uno en un partido cerrado y de máxima tensión. El nivel fue tan alto que las dos novenas finalizaron con un empate 0-0 en 10 entradas, debido a que las condiciones ya no permitieron extender más el encuentro.

Para Óscar Vázquez, esta actuación significó repetir una hazaña que había logrado apenas semanas atrás. El lanzador vallense había conseguido otro juego sin hit ni carrera en la Liga Premier, también con Yankees, en un intenso duelo frente a Parador San Lorenzo, donde nuevamente dejó el diamante sin daño al término del partido.

Por su parte, Salvador Ibáñez refrendó desde la loma el nivel que lo llevó a proclamarse campeón nacional máster, lanzando con autoridad para mantener el campo limpio, sin permitir corredores en base y dominando a cada bateador que enfrentó con el jersey de Charros de la 21.

El desempeño de ambos lanzadores confirma el gran momento que vive la pelota blanda en San Luis Potosí, donde talentos locales continúan elevando el nivel competitivo y representando con orgullo al estado en torneos nacionales.

Tanto Vázquez como Ibáñez, ahora defendiendo los colores de Yankees, se preparan para participar próximamente en un torneo de primer nivel, del cual se esperan más noticias en los próximos días.