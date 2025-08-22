logo pulso
Fonseca se alista para gesta taurina

Compartirá cartel con “El Zapata”, Arturo Saldívar y el rejoneador Emilio Cano

Por Romario Ventura

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Fonseca se alista para gesta taurina

El joven matador michoacano Isaac Fonseca visitó la capital potosina con motivo de su participación en la tradicional corrida del 25 de agosto, día en que San Luis Potosí celebra a su santo patrono, San Luis Rey de Francia. La cita será en la Plaza de Toros Fermín Rivera, donde compartirá cartel con Uriel Moreno “El Zapata”, Arturo Saldívar, los forcados potosinos y el rejoneador Emilio Cano, lidiando un encierro de la ganadería potosina de Pepe Garfias.

Fonseca, quien inició su carrera en Morelia y consolidó su trayectoria en España, destacó la belleza y tradición de la plaza potosina, a la que calificó como “impresionante”. Será la segunda ocasión que pise este ruedo, ahora con la ilusión de firmar un triunfo en un cartel que considera “variado y redondo”.

El compromiso de Fonseca en San Luis Potosí tendrá además un matiz especial, pues será la primera vez que lidie dos corridas en un mismo día: a las 16:00 horas en San Luis de la Paz, Guanajuato, y posteriormente en la capital potosina. “Es una gesta poco común, pero me llena de ilusión y de responsabilidad”, expresó.

El torero también reflexionó sobre el momento actual de la tauromaquia, reconociendo las dificultades políticas y sociales que enfrenta, pero subrayando la importancia de defender la tradición con arte en el ruedo y con la asistencia del público en las plazas. “La mejor manera de defender nuestra cultura es asistiendo y apoyando a la fiesta”, afirmó.

