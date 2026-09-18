Golea el City al Norwich en Copa de la Liga
El joven debutante Floyd Samba marcó doblete
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MANCHESTER, Inglaterra.- El joven Floyd Samba anotó dos veces el jueves en su debut con el primer equipo para ayudar a Manchester City a vencer 5-0 a Norwich, de la segunda división, en la Copa de la Liga inglesa.
Allan, un delantero brasileño de 22 años, también coronó su primer partido con el City con un gol, al marcar temprano en la segunda mitad, mientras el equipo de Enzo Maresca avanzó a un duelo de cuarta ronda contra Brighton.
Rayan Cherki, el único jugador del City que conservó su lugar en el once inicial respecto al derbi de Manchester del domingo contra el United, también anotó.
Samba, de 17 años, abrió el marcador en el 29, al rematar de cabeza un centro de Allan. Tres minutos después, Ayyoub Bouaddi habilitó a Cherki, quien superó en un mano a mano al arquero Daniel Grimshaw.
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Allan puso el 3-0 con un disparo raso de zurda poco después del descanso, seguido por el segundo gol de Samba, que colocó con un remate con efecto.
Otro adolescente, el delantero Ryan McAidoo, de 18 años, ingresó como suplente y completó la goleada en el último minuto para los campeones defensores de la Copa de la Liga.
Brighton, el miércoles, se recuperó de una desventaja de dos goles para eliminar al United 3-2 en Old Trafford.
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