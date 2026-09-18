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Mantienen los Astros el liderato

Por AP

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Mantienen los Astros el liderato
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      HOUSTON.- El cubano Yordan Álvarez conectó su 40.º jonrón, uno de cinco cuadrangulares de Houston, y los Astros vencieron a los Reales de Kansas City 6-2 la noche del jueves para volver a colocarse por encima de .500 y mantener al menos una parte del liderato de la División Oeste de la Liga Americana.

      El dominicano Jeremy Peña pegó un jonrón en la primera entrada por Houston, y Daulton Varsho, Lamonte Wade Jr. y Taylor Trammell también aportaron cuadrangulares solitarios, mientras los Astros conectaron cinco, su mayor cifra de la temporada.

      Houston (77-76) comenzó la noche empatado con Texas, que jugaba contra Boston. Los Astros tienen el criterio de desempate.

      Peña llegó a 20 jonrones por primera vez desde su temporada de novato en 2022.

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      Álvarez está a un jonrón del líder de la Liga Americana, el dominicano Junior Caminero, de Tampa Bay. Bryan King (3-5) retiró a cuatro bateadores consecutivos. Ethan Pecko permitió una carrera y tres hits en 5 2/3 entradas.

      Josh Hader lanzó una novena entrada de 1-2-3, completó un juego de tres hits y redujo su efectividad a 0,83.

      El venezolano Maikel García conectó un rodado para doble play productor en la primera entrada por los Royals, después de un par de bases por bolas y un bateador golpeado.

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