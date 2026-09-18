No he pedido reemplazar a nadie: L. Hamilton

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MARANELLO, Italia.- Lewis Hamilton manifestó el jueves que "nunca ha pedido" que se reemplace a ningún miembro del personal de Ferrari y elogió su dedicación tras algunos tensos intercambios por radio sobre la estrategia del equipo en recientes carreras de Fórmula 1.

La negativa de Hamilton se produce después de que un reporte publicado el martes en el diario italiano Corriere della Sera señalara que Hamilton había solicitado cambios en el personal de Ferrari en pista y que su relación con el jefe del equipo, Fred Vasseur, estaba tensa.

Hamilton escribió en Instagram, junto a una foto suya con decenas de miembros del personal de Ferrari: "He visto algunas de las historias que han circulado y quiero aclararlo aquí. Nunca he pedido que se reemplace a nadie de mi equipo. Todos con los que trabajo se esfuerzan cada día, y su dedicación es lo que nos impulsa hacia adelante".

Añadió: "Siempre intento dar poder y elevar a las personas para que sean las mejores versiones de sí mismas o, al menos, para que vean lo mejor en sí mismas. Puede que no siempre lo logre, pero esa es mi intención y para eso estoy aquí. Todos trabajamos juntos y eso continuará".

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Hamilton a veces ha cuestionado por radio la estrategia de Ferrari este año, incluido cuando preguntó si lo estaban usando como "conejillo de indias" en el Gran Premio de Holanda del mes pasado, y cuando protestó porque se permitió que su compañero Charles Leclerc lo frenara.

Tras esa carrera, comentó que los mensajes surgieron del deseo de ganar y agregó que era "difícil" ver al equipo rival Mercedes "ejecutar de inmediato" las decisiones estratégicas.

El siete veces campeón logró su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya en junio y se mantiene tercero en la clasificación, pero un abandono en el Gran Premio de España de la semana pasada lo dejó a 101 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli. Eso también marcó cinco carreras consecutivas sin subir al podio para Hamilton.