logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CARRERA ATLÉTICA “COLOR RUN”

Fotogalería

CARRERA ATLÉTICA “COLOR RUN”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Ochoa negocia con Querétaro

Los Gallos le ofrecerían un contrato especial al portero mexicano

Por El Universal

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Ochoa negocia con Querétaro

México- Este martes trascendió que el histórico portero mexicano Guillermo Ochoa podría ser nuevo refuerzo del Querétaro para el torneo Apertura 2025, con el fin de que llegue a un equipo donde tenga garantizada la titularidad y pueda competir por un lugar en la próxima Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

“Guillermo Ochoa, el arquero mexicano con una larga trayectoria en el futbol europeo, está en negociaciones con los Gallos Blancos del Querétaro, están analizando, pensando, buscando la manera de que se convierta en refuerzo del equipo de Querétaro para lo que resta de temporada y el próximo semestre, que para los jugadores que irán al Mundial será corto, porque la Liguilla se jugará sin seleccionados”, informó Gustavo Mendoza en FOX Sports.

Mendoza, agregó que “es un contrato especial el que se le está buscando ofrecer a Guillermo Ochoa. La directiva está analizando la situación para ver si lo contratan, se acerca el regreso de Ochoa al futbol mexicano”.

Sin embargo, el Querétaro no sería el único equipo de la Liga MX interesado en hacerse de los servicios de ‘Paco Memo’.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Dice el entorno de Memo Ochoa que hay otra oferta del futbol mexicano, que no sólo es Gallos sino hay otro equipo levantando la mano con posibilidades de aceptar a Memo Ochoa en su equipo, las condiciones en su contrato son muy diferentes a las que firmó en los últimos tiempos. Los contratos millonarios que llegó a ganar ya no, hay que olvidarlos, porque el tema es activarlo y registrarlo para que tenga chance de pelear un lugar en los porteros que estarán en la Copa del Mundo”, concluyó sin revelar la identidad del otro equipo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alcaraz llega a semifinales
Alcaraz llega a semifinales

Alcaraz llega a semifinales

SLP

AP

Venció al checo Lehecka realizando algunos tiros espectaculares

Cordero y Hernández recuperan la corona
Cordero y Hernández recuperan la corona

Cordero y Hernández recuperan la corona

SLP

Romario Ventura

Se proclaman campeones de NACAM, pese a dificultades en el Rally Sierra Juárez

Presentan el Medio Maratón Universitario
Presentan el Medio Maratón Universitario

Presentan el Medio Maratón Universitario

SLP

Romario Ventura

América vs. Chivas sí tendrá público
América vs. Chivas sí tendrá público

América vs. Chivas sí tendrá público

SLP

El Universal