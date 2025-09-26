Remonta el Barsa y vence a Oviedo

MADRID.- El Barcelona supo recuperarse de un error del arquero Joan García, dándole vuelta al marcador para vencer el jueves 3-1 al recién ascendido Real Oviedo en La Liga española.

Los azulgranas quedaron en desventaja en su visita a Asturas cuando García regaló el balón al salir del área y Alberto Reina anotó para los locales con un disparo desde cerca del círculo central a los 33 minutos.

El club catalán se recuperó en la segunda mitad gracias a los tantos de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araujo para registrar su quinta victoria en seis partidos de liga.

El resultado dejó al Barça a dos puntos del líder Real Madrid, que el martes superó 4-1 al también ascendido Levante para mantener un paso perfecto tras seis jornadas disputadas en La Liga.

“El Oviedo juega bien al fútbol y en la primera parte hemos tenido problemas para finalizar y en la segunda hemos jugado más rápido”, comentó Lewandowski. “Al final hemos marcado tres goles”.

El error de Joan García ocurrió cuando salió del área para interceptar un pase largo.

Usó su muslo derecho para pasar el balón por encima de un oponente y luego su pie izquierdo para esquivar a otro jugador del Oviedo, pero terminó dejando el esférico en el centro del campo cerca de donde estaba el delantero Reina.

Reina no parpadeó y remató de primera sobre los defensores del Barcelona y al arco descubierto desde unos 35 metros de distancia. El balón picó una vez justo antes de la línea antes de anidarse.