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Riesgosa visita de Atlante a Puebla

Por El Universal

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Riesgosa visita de Atlante a Puebla
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El Atlante quiere recomponer su camino en la Liga MX, pero enfrente estará el Puebla, una de las grandes sorpresas en el Apertura 2026.

      La visita de los azulgrana a la Angelópolis representa un verdadero reto, pues además del ascendente nivel del rival, el historial de los Potros jugando fuera de casa —en la actual campaña— no es alentador.

      Hasta el momento, el equipo de Miguel Herrera tiene dos empates, el mismo número de derrotas y sólo una victoria en esa condición, por lo que este viernes puede ser un día perfecto para emparejarse en todos los rubros.

      ¿El gran problema? 

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      Los diferentes momentos que viven ambas instituciones.

      En su más reciente duelo, los capitalinos fueron derrotados (0-3) por el Pachuca en el Estadio Banorte. Los atlantistas mostraron una versión que no se había visto en el torneo.

      Desde su regreso de la Leagues Cup, los Potros de Hierro no encuentran la victoria y, aunque han conseguido empates contra clubes como Toluca, León y Atlas, aún no dan ese salto que parecía pegarían pronto, por su buen arranque de campeonato.

      La Franja (0-1) perdió frente a los Diablos Rojos. Sin embargo, en sus más recientes cinco duelos, registra tres victorias y dos derrotas, que fueron contra el Toluca y el América.

      Son siete las unidades que ha sumado hasta ahora el Equipo del Pueblo.

      Puebla vs Atlante

      19:00 horas / Canal 7 y ESPN

      5 partidos acumulan los Potros de Hierro sin conseguir una victoria (tres empates).

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