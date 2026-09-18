Se acercan los Rays al título divisional

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ST. PETERSBURG, Florida.- Drew Rasmussen lanzó cinco entradas sin permitir carreras y los Rays de Tampa Bay ampliaron a cinco juegos su ventaja en la División Este de la Liga Americana con una victoria el jueves por 10-1 sobre los Atléticos, que extendió a seis su racha de triunfos.

Liam Hicks, Chandler Simpson, Richie Palacios y Taylor Walls impulsaron dos carreras cada uno por los Rays, los mejores de la Liga Americana (93-59), que tienen asegurado como mínimo un boleto de comodín y se acercan a su primer título del Este de la Liga Americana desde 2021. Simpson conectó un sencillo de dos carreras que puso a su equipo por delante en una cuarta entrada de seis anotaciones.

Tampa Bay ganó los tres juegos a los A´s para completar su 16ta barrida de serie, la mayor cifra de un equipo desde que los Dodgers de Los Ángeles de 2022 lograron 16. A los Rays les quedan 10 juegos, incluida una serie de cuatro partidos la próxima semana en casa de los Yankees de Nueva York, segundos en la división. Han ganado 10 de 12 y 16 de 23, y se colocaron 34 juegos por encima de .500 por primera vez desde el final de la temporada de 2023.

Simpson conectó dos hits y elevó su promedio de bateo a .311, el más alto de la Liga Americana. Se robó dos bases y aumentó su total a 44, igualmente el más elevado del circuito. Rasmussen (15-5) permitió cuatro hits y dio dos bases por bolas, y dejó corredores en posición de anotar en la tercera y la quinta entradas. Tampa Bay ha ganado sus últimas 11 aperturas, la mayor cantidad para un equipo respaldando a un lanzador de la Liga Americana desde el receso del Juego de Estrellas, desde que Johan Santana tuvo 12 con Minnestoa en 2006.

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El exlanzador de los Rays Jeffrey Springs (4-14) permitió seis carreras y cinco hits en 3 1/3 entradas. Tiene marca de 1-14 en 24 aperturas desde que comenzó 3-0 en sus primeras cuatro salidas.