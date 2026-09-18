logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Se impone Cefor al Atlético de SL

En duelo correspondiente a la segunda jornada de la Copa Promesas de la FMF

Por Romario Ventura

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
A
Se impone Cefor al Atlético de SL
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cefor Promotora San Luis consiguió un importante triunfo en calidad de visitante al imponerse por marcador de 3-2 al Atlético de San Luis, en duelo correspondiente a la segunda jornada de la Copa Promesas de la Federación Mexicana de Futbol, disputado en la cancha de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos.

      El encuentro comenzó con mucha intensidad y equilibrio, con ambas escuadras buscando generar espacios para acercarse a las porterías. Las defensivas mantuvieron el orden durante los primeros minutos, hasta que al 24´ Gabriel Medina rompió la paridad al recibir un balón en profundidad y sacar un disparo certero para colocar el 0-1 a favor de Cefor.

      La anotación obligó al Atlético de San Luis a adelantar líneas en busca del empate, pero se encontró con una defensa visitante bien organizada. Cefor aprovechó su buen momento y al minuto 38 amplió la ventaja por conducto de José María Faz, quien tomó un balón dentro del área y definió para mandar a su equipo al descanso con ventaja de 0-2.

      Para la segunda mitad, Promotora San Luis mantuvo su propuesta ofensiva y al 54´ Leo Pastrana estuvo cerca de aumentar la diferencia con un disparo de media distancia que pasó apenas a un costado de la portería. Sin embargo, Atlético reaccionó al 63´, cuando Miguel Guerrero sacó un potente disparo desde fuera del área que superó al guardameta visitante para colocar el 1-2.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La presión rojiblanca encontró rápidamente recompensa y apenas tres minutos más tarde, al 66´, Atlético de San Luis recibió una pena máxima a favor. Erick de la Ruiz se encargó de ejecutar desde los once pasos con un disparo raso y efectivo para empatar el encuentro 2-2, poniendo mayor dramatismo a la recta final del compromiso.

      Cuando parecía que el empate se mantendría, Cefor Promotora San Luis volvió a golpear. En una falta cobrada por Abraham Sánchez, el balón llegó con un centro medido hacia Gabriel Medina, quien apareció nuevamente para sacar un disparo cruzado y firmar su doblete, estableciendo el definitivo 2-3.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Messi y Joel Huiqui protagonizan encontronazo en Campeones Cup
      Messi y Joel Huiqui protagonizan encontronazo en Campeones Cup

      Messi y Joel Huiqui protagonizan encontronazo en Campeones Cup

      SLP

      El Universal

      Messi destacó con un gol y una asistencia, pero también por momentos de tensión con Joel Huiqui.

      Cristina Bucsa avanza a semifinales del Abierto de Guadalajara
      Cristina Bucsa avanza a semifinales del Abierto de Guadalajara

      Cristina Bucsa avanza a semifinales del Abierto de Guadalajara

      SLP

      El Universal

      Bucsa no ha perdido sets en el torneo y compite en singles y dobles en Guadalajara.

      Gilberto Mora causa sensación en la Baja Cup de Estados Unidos
      Gilberto Mora causa sensación en la Baja Cup de Estados Unidos

      Gilberto Mora causa sensación en la Baja Cup de Estados Unidos

      SLP

      El Universal

      El mediocampista de Xolos busca consolidarse en la Selección Mexicana y proyectarse al futbol europeo.

      Antonio Mohamed alza la mano para dirigir selección argentina
      Antonio Mohamed alza la mano para dirigir selección argentina

      Antonio Mohamed alza la mano para dirigir selección argentina

      SLP

      El Universal

      Con 40 años en el fútbol, Mohamed aspira a liderar la selección argentina.