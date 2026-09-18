Se impone Cefor al Atlético de SL

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Cefor Promotora San Luis consiguió un importante triunfo en calidad de visitante al imponerse por marcador de 3-2 al Atlético de San Luis, en duelo correspondiente a la segunda jornada de la Copa Promesas de la Federación Mexicana de Futbol, disputado en la cancha de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y equilibrio, con ambas escuadras buscando generar espacios para acercarse a las porterías. Las defensivas mantuvieron el orden durante los primeros minutos, hasta que al 24´ Gabriel Medina rompió la paridad al recibir un balón en profundidad y sacar un disparo certero para colocar el 0-1 a favor de Cefor.

La anotación obligó al Atlético de San Luis a adelantar líneas en busca del empate, pero se encontró con una defensa visitante bien organizada. Cefor aprovechó su buen momento y al minuto 38 amplió la ventaja por conducto de José María Faz, quien tomó un balón dentro del área y definió para mandar a su equipo al descanso con ventaja de 0-2.

Para la segunda mitad, Promotora San Luis mantuvo su propuesta ofensiva y al 54´ Leo Pastrana estuvo cerca de aumentar la diferencia con un disparo de media distancia que pasó apenas a un costado de la portería. Sin embargo, Atlético reaccionó al 63´, cuando Miguel Guerrero sacó un potente disparo desde fuera del área que superó al guardameta visitante para colocar el 1-2.

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La presión rojiblanca encontró rápidamente recompensa y apenas tres minutos más tarde, al 66´, Atlético de San Luis recibió una pena máxima a favor. Erick de la Ruiz se encargó de ejecutar desde los once pasos con un disparo raso y efectivo para empatar el encuentro 2-2, poniendo mayor dramatismo a la recta final del compromiso.

Cuando parecía que el empate se mantendría, Cefor Promotora San Luis volvió a golpear. En una falta cobrada por Abraham Sánchez, el balón llegó con un centro medido hacia Gabriel Medina, quien apareció nuevamente para sacar un disparo cruzado y firmar su doblete, estableciendo el definitivo 2-3.