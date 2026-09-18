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Se retira Ben Shelton de la Copa Laver

Por AP

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Se retira Ben Shelton de la Copa Laver
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      LONDRES.- Ben Shelton, subcampeón del Abierto de Estados Unidos, se retiró de la Copa Laver y será reemplazado por Brandon Nakashima, 16to del ranking, en el Equipo Mundo, anunciaron los organizadores el jueves.

      No se dio ninguna razón para el retiro de Shelton, pero está previsto que dispute la Copa Davis con Estados Unidos en la República Checa a partir del viernes, menos de una semana después de perder ante Alexander Zverev en la final del Abierto de Estados Unidos.

      Shelton ascendió al puesto número 4 del ranking, el mejor de su carrera, tras alcanzar su primera final de un Grand Slam.

      Será el debut de Nakashima en la Copa Laver. Se une a Alex de Miñaur, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Learner Tien y Francisco Cerúndolo en el Equipo Mundo, que tiene a Andre Agassi como capitán.

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      El Equipo Europa de Yannick Noah cuenta con Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jódar, Jakub Mensik y Casper Ruud. La Copa Laver, que está inspirada en la Copa Ryder, está programada en el O2 Arena de Londres del 25 al 27 de septiembre.

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