Sueña en grande Antonio Mohamed

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- Antonio Mohamed, hombre de retos en el futbol, aspira a lo más alto sin miedo y con la personalidad que lo caracteriza, asegura "estar preparado" para el más grande: dirigir a la Selección Argentina.

El técnico de los Diablos Rojos de Toluca, actual campeón de la Leagues Cup, sueña en grande desde el trono escarlata, donde ya posee seis títulos desde su llegada en 2025.

"Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Tengo 56 años, debuté en el año 86 en un vestidor y llevo 40 años en el futbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado... La Selección Argentina es lo máximo", declaró en entrevista para Olé.

Para el Turco siempre quedará una cuenta pendiente con la Selección Mexicana, misma, que asegura, no está dispuesto a llevar a cabo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Pero ya México le cerró las puertas a eso también, ya está. A mí me tenían que haber elegido para este Mundial. Y no me eligieron, estuve ahí candidateado, me reuní con todos y esto y lo otro, pero eligieron otro técnico", aseveró.

El trato que recibió el estratega argentino por parte de la Federación Mexicana de Futbol es algo que no le gustó y no está dispuesto a intentarlo de nuevo.

"No me gustó como me trataron. Yo creía que tenía que haber sido el técnico en este inicio de mandato y no los que fueron elegidos, pero con todo el respeto a los que fueron elegidos, sino me quieren, tampoco me van a querer cuando me necesiten, entonces que no me necesiten nunca", concluyó.