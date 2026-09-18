Todo un éxito torneo Internacional de Boliche

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Con grandes encuentros y la participación de 20 equipos, concluyó este miércoles el LXV Torneo Internacional de Boliche del Club Deportivo Potosino, certamen que reunió a destacados jugadores en una de las pistas con mayor tradición de la capital potosina.

En la Final Libre, el campeonato quedó en manos de Tato Leija, quien consiguió un total de 415 puntos, mientras que Germán Mendoza terminó en la segunda posición con 385 unidades, cerrando una intensa competencia individual.

Dentro de la Final Máster, Francisco Javier Hernández se adjudicó el primer lugar con 378 puntos, superando a Karlos Julián, quien concluyó como subcampeón con 343 unidades.

En la clasificación por equipos, CDP Azul se proclamó campeón al acumular 5 mil 978 puntos después de registrar series de 1,948, 2,030 y 2,000 unidades. Bowling Stones I ocupó la segunda posición con 5 mil 829 puntos, mientras que Naucalpan completó el podio con 5 mil 812.

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La modalidad de parejas también dejó una cerrada definición. Javier Hernández Escamilla y Brandon Mendoza conquistaron el primer lugar con 2 mil 126 puntos, apenas tres unidades por encima de Javier Hernández Escamilla y Germán Mendoza, quienes totalizaron 2 mil 123. El tercer sitio fue para Brandon Mendoza y Francisco Peralta, con 2 mil 114 puntos.

De esta manera, el tradicional torneo del Club Azul y Oro cerró una nueva edición con actividad en las modalidades individual, máster, parejas y equipos, reafirmando sus 65 años de historia como uno de los encuentros representativos del boliche en San Luis Potosí.