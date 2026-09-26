Advierte premier nepalí sobre cambio climático

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Naciones Unidas.- El primer ministro de Nepal reprendió a otros líderes mundiales el jueves y afirmó que las recientes inundaciones letales en su país le recuerdan a un planeta cada vez más caliente que el cambio climático sigue perjudicando a personas que no causaron la crisis, pero que ahora necesitan ayuda.

La catástrofe de finales de agosto "no fue solo una tragedia local. Fue una advertencia para el mundo. Y hoy les pregunto: ¿De verdad han escuchado esa advertencia?", manifestó Balendra Shah ante la Asamblea General de Naciones Unidas. "Hace casi tres años, a la sombra de nuestro monte Everest, el secretario general de Naciones Unidas advirtió a la humanidad sobre la locura y el inminente desastre climático".

"Ese grito desde la cima del mundo no se escuchó lo suficiente", añadió Shah.

"Nosotros en Nepal lo escuchamos. Nuestras comunidades lo escucharon. Científicos de todo el mundo lo escucharon. Lo reiteraron con pruebas. Pero nosotros, los líderes políticos, hemos sido negligentes al traducir esas advertencias en acciones con la rapidez y la escalada que requieren las personas vulnerables".

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"Nosotros no creamos esta crisis y, sin embargo, estamos pagando un precio colosal por ella", declaró Shah, un exrapero e ingeniero de 36 años que es el jefe de gobierno más joven en dirigirse a la Asamblea este año.

Shah afirmó que "las trágicas consecuencias de un calentamiento del clima" le dicen al mundo que "el cambio climático no conoce fronteras. Los glaciares y las inundaciones no viajan con sellos ni pasaportes".