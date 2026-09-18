Aprueban visas a líderes iraníes para ir a la ONU

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WASHINGTON.- Estados Unidos ha aprobado visas para altos funcionarios iraníes, incluidos el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores, para asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York aun cuando ambos países están enfrascados en una guerra.

El Departamento de Estado informó el jueves que había aprobado visas para la "delegación central" de Irán, junto con personal esencial para participar en las reuniones de la ONU.

La delegación central incluye al presidente Masoud Pezeshkian y al ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi, según algunos funcionarios de Estados Unidos, que hablaron bajo condición de anonimato debido a las leyes de privacidad sobre visas.

La medida es inusual debido al conflicto de más de seis meses y a que no hay indicios de que reabrirá el estrecho de Ormuz o de que se reanudarán las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

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También se produce mientras los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen han intensificado los ataques contra infraestructura saudí y el transporte marítimo en el mar Rojo, otra importante ruta marítima donde el conflicto ha causado un alza de los precios del petróleo.